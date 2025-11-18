Fundamental, una justicia administrativa más cercana a la gente: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es fundamental reafirmar nuestro compromiso con una justicia administrativa más accesible, moderna, humana y próxima a la gente, a la ciudadanía que es el centro de la atención y el trámite, destacó el secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro, al asistir a la inauguración del Primer Encuentro Regional Federal de Justicia Administrativa.
Se trata de un rubro muy significativo al ser un puente que conecta a la sociedad con la gestión pública, afirmó el tesorero estatal. La justicia administrativa, dijo, es el garante del control del poder y la instancia que asegura que la autoridad no olvide que su razón de ser es servir con eficiencia, calidad y transparencia a las personas y no dominarlas.
Consideró que dicho encuentro, que reúne a especialistas, investigadores, magistrados y estudiantes, surge de la convicción de que el Derecho, como fundamento de la construcción social, evoluciona en la medida de que somos capaces de analizarlo, cuestionarlo y enriquecerlo colectivamente.
Luis Navarro enfatizó que, bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la gestión tiene un objetivo claro: “nos hemos esforzado en colocar a la gente en el centro del trámite. Es por medio de la simplificación administrativa que hemos llegado a la digitalización de los procesos, una estrategia de Gobierno Digital que ha tenido reconocimiento nacional”, concluyó.
BCT