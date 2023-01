Funcionario renunció por presunta denuncia por violencia: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer en medios de comunicación el caso de un funcionario tiene denuncia por violencia contra su ex pareja, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que dicho servidor ya no forma parte de la administración pública, puntualmente en la Coordinación del Sistema Penitenciario del estado, para que pueda enfrentar dicha denuncia.

“Efectivamente hay una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra este ex funcionario público, digo ex funcionario, porque ya se retiró del cargo, me informa el secretario de Gobierno de quien depende esta área de readaptación social, que ya presentó su renuncia, entonces llegará el relevo en los próximos días, no forma parte ya de la administración pública”, sostuvo.

Comentó que la Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar legalmente qué procede contra este ex funcionario estatal.

Ante este caso, el mandatario estatal recalcó que no habrá impunidad en su administración, por lo que no solaparán ni defenderán a nadie en el tema.

Ramírez Bedolla lamentó que se presenten este tipo de casos de violencia o acoso en cualquier dependencia, pero hay que hacerlos visible y público, como ha sucedido en algunas universidades que han sido exhibidos a través de los “tendederos” o denuncia pública.

Enfatizó que este tipo de situaciones deben llegar a las fiscalías para que puedan resolver en definitiva los asuntos de violencia o acoso.

AC