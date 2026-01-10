Funcionaria detenida tenía relación directa con "El Licenciado", revela presidenta de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz García, informó que, la recién detenida, Yesenia N., habría estado relacionada directamente con Jorge N., alias "El Licenciado", identificado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

En entrevista con medios locales de ese municipio, realizada el pasado viernes 09 de enero, después de darse a conocer la detención de Yesenia N., la alcaldesa y viuda de Manzo expresó su confianza en las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.

Según las declaraciones de la presidenta, Yesenia N., quien trabajaba directamente para "El Licenciado", se encargaba de coordinar a las personas que participaron en el homicidio.

"La única información que poseo es que esta persona trabajaba de manera directa con El Licenciado, quien es señalado como el autor intelectual del asesinato. Esta persona detenida se encargaba de coordinar a los otros individuos que participaron en el homicidio".

La detención de Yesenia N. se produjo la tarde del jueves 8 de enero, y su presunta vinculación con el crimen ha sido confirmada por la presidenta municipal. La funcionaria, al ser consultada sobre la posibilidad de solicitar apoyo a autoridades estadounidenses, manifestó su voto de confianza en las instancias federales y estatales mexicanas, instando a un trabajo profundo, transparente y con resultados.

"Yo en este momento estoy dando un voto de confianza a las autoridades del gobierno federal y estatal de aquí, de lo que es México, y yo quiero seguir confiando en que realmente van a realizar un trabajo a profundidad, un trabajo transparente que dé resultados", declaró la alcaldesa, quien además subrayó su convicción de que existen más autores intelectuales involucrados.

La investigación apunta a que "El Licenciado" no solo planeó el crimen, sino que también coordinó logísticamente la participación de otros individuos. La desarticulación de una célula vinculada a él refuerza su papel como figura central en la planificación del homicidio de Carlos Manzo.

La presidenta municipal también hizo un llamado a las autoridades para que no se encubra a nadie, independientemente de su afiliación política, y que se apliquen las consecuencias correspondientes.

