Funcionaria de Uruapan defiende su integridad tras comparecer por caso de Carlos Manzo

En su publicación, Méndez Rodríguez señala que la exposición pública de su nombre y supuestos vínculos con el caso dañaron su imagen, su reputación y generaron desinformación entre la ciudadanía. Afirmó que ha sido una de las personas más comprometidas con la exigencia de justicia para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, a quien llama “mi líder”.

“Cada vez que se me llame a declarar y las veces que sean necesarias lo haré, porque es mi deber y no tengo nada que ocultar”, expresó. También se definió como “una mujer que ha luchado mucho y una madre que se preocupa por el bienestar de mi familia”.