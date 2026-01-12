Funcionaria de Uruapan defiende su integridad tras comparecer por caso de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclarara que Yesenia Méndez Rodríguez fue requerida únicamente para rendir una entrevista como parte de la investigación por el asesinato del edil Carlos Manzo, la exsecretaria particular del alcalde publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defiende su integridad y rechaza la difusión de información sin sustento oficial.
En su publicación, Méndez Rodríguez señala que la exposición pública de su nombre y supuestos vínculos con el caso dañaron su imagen, su reputación y generaron desinformación entre la ciudadanía. Afirmó que ha sido una de las personas más comprometidas con la exigencia de justicia para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, a quien llama “mi líder”.
“Cada vez que se me llame a declarar y las veces que sean necesarias lo haré, porque es mi deber y no tengo nada que ocultar”, expresó. También se definió como “una mujer que ha luchado mucho y una madre que se preocupa por el bienestar de mi familia”.
Yesenia Méndez enfatizó que informar no es exhibir, y llamó a medios y usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad ética y legal al compartir documentos o datos sensibles. “El uso responsable de las redes sociales es una obligación legal y ética”, escribió.
Finalmente, cerró su mensaje con una frase personal: “Mi honestidad es mi libertad”, reiterando que su disposición a colaborar con las autoridades forma parte de su compromiso con la verdad y la memoria del alcalde asesinado.
