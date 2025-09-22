Fumar será un lujo: Hacienda sube impuesto al cigarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hábito de fumar en Michoacán será más costoso a partir de 2026, si se aprueba el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesto por la Secretaría de Hacienda. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, provocará que la cajetilla de cigarros supere los 100 pesos, mientras que cada cigarro suelto alcanzará hasta los 10 pesos en estanquillos y tiendas locales.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el alza representa un aumento promedio de 20 pesos por cajetilla, lo que afectará tanto a consumidores como a pequeños comerciantes en ciudades como Morelia, Uruapan o Zamora, donde la venta de cigarrillos sueltos es una práctica común.