Fuerzas federales detienen a 7 y decomisan explosivos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del despliegue del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron durante las últimas horas a siete personas; además, aseguraron siete vehículos y siete artefactos explosivos improvisados.

Lo anterior fue informado por las autoridades federales, mismas que recalcaron que, junto con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en las huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.