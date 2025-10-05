Fuerzas estatales y federales detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE), desplegaron un operativo mediante el cual detuvieron a dos hombres vinculados con una célula delictiva dedicada a la extorsión de limoneros en el municipio de Apatzingán, los cuales contaban con orden de aprehensión.

Agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en coordinación con personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y agentes federales, dieron seguimiento a trabajos de inteligencia que les permitieron dar con el paradero de los ahora detenidos en la ciudad de Morelia.

Los hombres, originarios del municipio de Apatzingán, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. De acuerdo con las investigaciones, los implicados son señalados por extorsionar a diversos negocios y empresarios del sector limonero en la región de Tierra Caliente.

Se exhorta a la población a hacer uso de las líneas telefónicas 911 y 089, para denuncia de este ilícito.

BCT