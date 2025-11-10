Fuerzas estatales y federales aseguran ametralladora y 11 fusiles en Huetamo: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de la aplicación del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron una ametralladora, 11 armas largas, cargadores y cartuchos en este municipio.

Labores integrales para garantizar el orden y bienestar de la población en la localidad de Las Trincheras de esta demarcación, permitieron a los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano decomisar un arma calibre .50, así como 11 fusiles, 19 cargadores y 430 municiones de distintos calibres.