Fuerzas estatales y federales aseguran a dos hombres en Buenavista: SSP

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras repeler un ataque armado en el municipio de Buenavista, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron a dos hombres en posesión de armamento y un vehículo robado.

En la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano respondieron a una agresión con disparos de armas de fuego realizada por presuntos integrantes de un grupo delictivo.