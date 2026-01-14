Fuerte incendio consume ferretería en Lázaro Cárdenas; activan operativo interinstitucional

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte incendio registrado la noche de este miércoles en una ferretería de tres niveles, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, provocó la evacuación preventiva de aproximadamente cinco cuadras a la redonda.

De acuerdo con información difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, el siniestro movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales, quienes implementaron un operativo interinstitucional para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

El operativo incluyó labores de atención directa al incendio, monitoreo constante y coordinación entre diversas dependencias, mientras se mantenía resguardada la zona.