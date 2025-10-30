Fuerte choque en la Pátzcuaro-Cuitzeo bloquea autopista; hay paso alterno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura del kilómetro 1+400 del libramiento de Morelia, según informó el Centro SICT Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro provocó una afectación considerable al tránsito vehicular, generando circulación por paso alterno en la zona. En imágenes difundidas en redes oficiales, se observa uno de los vehículos volcados y severos daños materiales.

⚠️ Las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener la calma, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales mientras se llevan a cabo las maniobras para liberar el camino.