Fuerte accidente en carretera Zacapu-Panindícuaro deja un muerto y tres vehículos calcinados

​Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fatal accidente en la carretera Zacapu-Panindícuaro, en las cercanías de la comunidad de Zipimeo, resultó en la muerte de una persona y el incendio de tres vehículos.

Los hechos provocaron la movilización de equipos de emergencia y agentes de la Guardia Civil. ​Al recibir el reporte del C5, la Guardia Civil se desplazó de inmediato al lugar del suceso.

Al llegar, los oficiales encontraron una escena impactante, dos de los vehículos estaban completamente envueltos en llamas y un tercero se encontraba volcado a un costado de la carretera.

​Cerca del auto volcado, los servicios de emergencia hallaron a un hombre de unos 30 años de edad. Los paramédicos de la Unidad SMP que llegaron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, vestía una playera gris, un short azul marino y tenis negros. ​La zona fue asegurada por la Guardia Civil para permitir las labores de investigación.

La Fiscalía General del Estado ha tomado el control de la escena y se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas de este trágico incidente.

​Los vehículos involucrados son un tractocamión Ford, una camioneta Jeep Grand Cherokee y un auto tipo sedán Chevrolet, todos de color blanco y con placas que no pudieron ser identificadas en el lugar o de las cuales se desconoce su conductor. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió este choque.

BCT