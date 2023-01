"Fueron los días más terroríficos"; hermano de víctima narra liberación tras secuestro en Michoacán

Sobre el caso, este medio de comunicación pudo entrevistar al hermano mayor de la persona liberada, quien nos detalló cómo fue que vivieron este proceso y el acompañamiento que recibieron por parte de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS).

El primer contacto que tuvieron los secuestradores con la familia fue precisamente con el entrevistado, a quien comenzaron a llamar de madrugada para establecer los términos para su liberación.

"El día 27 de diciembre lo privan de libertad en Zitácuaro, a partir de ahí me comienzan a hablar por teléfono, yo no contesté, era de madrugada y de un número que no conocía. Después, por medio de un primo me hicieron llegar un mensaje diciéndome que me comunicara... que tenían a mi hermano. A partir de ahí yo comencé a buscar a mi mamá para ver qué está pasando, y pues sí, efectivamente mi hermano no llegaba y él es una persona muy libre, regularmente se la pasa saliendo a mandados o a comprar él ciertas cosas, pero siempre regresa temprano a la casa y en esta ocasión no fue así. Fue un martes, no era como que estuviera en una fiesta.

Fue una noche muy larga, no teníamos noticias de él. No entraban las llamadas a su celular y nadie nos sabía decir donde estaba. Al otro día a las 8 de la mañana recibí una llamada de estas personas diciéndome que tenían a mi hermano, me pidieron cierta cantidad por él y me dijeron que tenía hasta el viernes para darles el dinero. Ese día hablé con mi mamá y decidimos presentar la denuncia y así fue que acudimos a aquí a la Fiscalía".

El proceso que vive la familia de un secuestrado está lleno de incertidumbre, al no tener siquiera la certeza de que su ser querido se encuentra vivo. De cómo reaccionar, qué hacer, qué decir, cómo hablar y cómo contestar a las o los delincuentes que en ese momento tienen en sus manos la vida de una persona amada, incluso el mantenerse con cierta tranquilidad se vuelve prácticamente imposible, ante ello el hermano de la víctima nos compartió:

"Primero me puse en las manos de Dios y confié mucho en Dios y la gente de fiscalía, que hacen un trabajo espectacular. Te dan mucha confianza desde el momento en que llegas y durante todo el proceso. Te brindan acompañamiento moral, psicológico y médico para asegurarse de que estas bien y de que vas bien. La persona que nos asesoró, además de irme diciendo como llevar la negociación, también me decía “ya es hora de comer y tienes que comer”, “ya es hora de dormir y tienes que dormir”, siempre cuidando que estuviéramos bien, porque al final del día tu cabeza está ocupada en otras cosas y creo yo que, sin esa ayuda, sin ese profesionalismo y sin el compromiso que tienen, no hubiera sido posible poder sobrellevar todos estos días que estuvimos en este proceso".

La pregunta es más que obligada, como familiar, ¿en algún momento hubo temor por la vida de tu hermano?

“Sí, claro, las llamadas con esta gente son muy duras y un ser humano común y corriente, como creo que lo somos la mayoría, no estamos preparados para tener ese tipo de llamadas, no es una negociación normal, estás negociando la vida de un ser humano, en este caso un ser humano muy cercano, para mí es mi hermano menor y para mí lo más importante en todo momento era preservar su vida”.

Las investigaciones rindieron frutos, autoridades ubicaron un inmueble en colonia San Rafael de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde estaría el joven privado de su libertad. De inmediato los elementos de la Fiscalía General del Estado se coordinaron con sus homólogos en la capital y apoyados por Fuerzas Federales, en un operativo conjunto lograron la liberación del ofendido y detuvieron a 5 personas presuntas implicadas.