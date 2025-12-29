"Fue un tema de humanismo": Bedolla sobre cambio de medida para Raúl "N", joven detenido por sabotaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, la Fiscalía General del Estado y el joven Raúl "N", detenido el pasado 2 de noviembre por el delito de sabotaje durante la marcha por el crimen del exedil de Uruapan, Carlos Manzo, en Morelia, llegaron a un acuerdo para su liberación, que se dio el pasado 27 de diciembre.
De acuerdo con el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, ya no hay ningún detenido por la manifestación de ese día, cuando intervinieron Palacio de Gobierno después de la marcha, pues acotó que la intención en un primer momento era recuperar el inmueble, toda vez que ingresaron varias personas para romper cristales, puertas y mobiliario.
"Ya no hay ningún detenido por el ingreso y sabotaje a Palacio de Gobierno, nuestra intención era recuperar Palacio para evitar una catástrofe mayor porque hubo un intento de incendiar las oficinas", informó Bedolla.
El gobernador refirió que le pidió al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, que valorara con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, y llegaran a un acuerdo con la defensa de Raúl "N" para modificar la medida cautelar y que pudiera estar en libertad.
Posteriormente, llegaron al acuerdo y se llevó a cabo la audiencia para que enfrente su proceso en libertad. Raúl "N" salió el sábado por la tarde; durante la investigación, los familiares del joven afirmaron que fue víctima de tortura al ser detenido por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
"No es nuestra intención limitar ninguna expresión, ninguna manifestación; sí que debemos actuar cuando se presentan casos de violencia de manera inmediata, pero creo que es un tema también de humanismo y que pueda estar en libertad esta persona", finalizó el gobernador.
