"Fue un tema de humanismo": Bedolla sobre cambio de medida para Raúl "N", joven detenido por sabotaje

De acuerdo con el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, ya no hay ningún detenido por la manifestación de ese día, cuando intervinieron Palacio de Gobierno después de la marcha, pues acotó que la intención en un primer momento era recuperar el inmueble, toda vez que ingresaron varias personas para romper cristales, puertas y mobiliario.

"Ya no hay ningún detenido por el ingreso y sabotaje a Palacio de Gobierno, nuestra intención era recuperar Palacio para evitar una catástrofe mayor porque hubo un intento de incendiar las oficinas", informó Bedolla.