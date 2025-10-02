Frustran secuestro virtual en Quiroga; mujeres ya están con sus familias

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que este jueves fueron localizadas sanas y salvas dos mujeres que fueron víctimas de un caso de secuestro virtual en el municipio de Quiroga.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos lograron ubicar a las afectadas y ponerlas a salvo sin lesiones físicas, para posteriormente entregarlas a sus familiares, quienes habían denunciado el hecho.

Este tipo de delito —conocido como secuestro virtual— consiste en engañar a las víctimas para que se aíslen de sus familias y generar con ello una situación de tensión que los delincuentes aprovechan para exigir dinero a cambio de su supuesta “liberación”.