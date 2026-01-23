Frustran extorsión virtual contra trabajador aguacatero en Uruapan; exigían 200 mil pesos

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que fue frustrado un intento de extorsión virtual en el municipio de Uruapan, gracias a una denuncia oportuna realizada a una línea de emergencias y a la rápida intervención de agentes operativos.

De acuerdo con lo difundido por la dependencia estatal a través de redes sociales, el intento de extorsión estaba dirigido contra un trabajador de huertas de aguacate, quien recibió amenazas telefónicas en las que se le exigía el pago de 200 mil pesos, a cambio de la supuesta liberación de uno de sus familiares.

Tras recibir el reporte, elementos de campo acudieron de inmediato y realizaron las verificaciones correspondientes, logrando detectar que se trataba de un caso falso, por lo que se evitó que el afectado realizara cualquier pago y se impidió la consumación del delito.