Frente frío azota a Michoacán: estas son las recomendaciones para cuidarte

Frente frío azota a Michoacán: estas son las recomendaciones para cuidarte
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se mantendrán las bajas temperaturas en distintas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, que prevé un cielo de medio nublado a nublado y la presencia de chubascos en algunas zonas montañosas.

Por esta razón, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM) emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud, sobre todo en niñas, niños, personas adultas mayores y población en situación de calle.

Recomendaciones ante el frío:

  • Viste en capas: utiliza prendas térmicas o de algodón, gorro, bufanda y calcetines gruesos.

  • Consume alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes para fortalecer el sistema inmunológico.

  • Evita cambios bruscos de temperatura, especialmente si padeces enfermedades respiratorias.

  • Protege a mascotas, manteniéndolas abrigadas y resguardadas del frío.

Uso seguro de calentadores:

Las autoridades advierten sobre el uso adecuado de calentadores de gas, eléctricos o de leña, ya que un mal manejo puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

  • Úsalos únicamente en espacios ventilados.

  • Nunca los dejes encendidos al dormir ni los coloques cerca de materiales inflamables.

  • Verifica que el equipo esté en buen estado antes de encenderlo.

  • No tapes salidas de gas o conexiones eléctricas con cobijas, muebles u objetos.

Además, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia se debe marcar al 9-1-1 para recibir atención inmediata.

Las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, por lo que es importante reforzar medidas preventivas en el hogar, centros escolares y espacios públicos.

