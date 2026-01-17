Frente frío azota a Michoacán: estas son las recomendaciones para cuidarte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se mantendrán las bajas temperaturas en distintas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, que prevé un cielo de medio nublado a nublado y la presencia de chubascos en algunas zonas montañosas.
Por esta razón, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM) emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud, sobre todo en niñas, niños, personas adultas mayores y población en situación de calle.
Viste en capas: utiliza prendas térmicas o de algodón, gorro, bufanda y calcetines gruesos.
Consume alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes para fortalecer el sistema inmunológico.
Evita cambios bruscos de temperatura, especialmente si padeces enfermedades respiratorias.
Protege a mascotas, manteniéndolas abrigadas y resguardadas del frío.
Las autoridades advierten sobre el uso adecuado de calentadores de gas, eléctricos o de leña, ya que un mal manejo puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.
Úsalos únicamente en espacios ventilados.
Nunca los dejes encendidos al dormir ni los coloques cerca de materiales inflamables.
Verifica que el equipo esté en buen estado antes de encenderlo.
No tapes salidas de gas o conexiones eléctricas con cobijas, muebles u objetos.
Además, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia se debe marcar al para recibir atención inmediata.
Las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, por lo que es importante reforzar medidas preventivas en el hogar, centros escolares y espacios públicos.
BCT