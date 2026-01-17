Frente frío azota a Michoacán: estas son las recomendaciones para cuidarte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se mantendrán las bajas temperaturas en distintas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, que prevé un cielo de medio nublado a nublado y la presencia de chubascos en algunas zonas montañosas.

Por esta razón, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM) emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud, sobre todo en niñas, niños, personas adultas mayores y población en situación de calle.

Recomendaciones ante el frío:

Viste en capas: utiliza prendas térmicas o de algodón, gorro, bufanda y calcetines gruesos.

Consume alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes para fortalecer el sistema inmunológico.

Evita cambios bruscos de temperatura , especialmente si padeces enfermedades respiratorias.

Protege a mascotas, manteniéndolas abrigadas y resguardadas del frío.

Uso seguro de calentadores:

Las autoridades advierten sobre el uso adecuado de calentadores de gas, eléctricos o de leña, ya que un mal manejo puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.