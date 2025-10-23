Frente Frío 10 bajará temperatura y traerá lluvias este fin; ¿qué se espera para Michoacán?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo frente frío, el número 10 de la temporada, se aproxima al norte del país y traerá consigo un descenso de temperaturas, fuertes vientos y lluvias en diversas regiones. El fenómeno, que comenzará a recorrer el norte de México este viernes, podría influir en las condiciones del clima en el centro del país, incluyendo algunas zonas altas de Michoacán.

Aunque por ahora no se reportan sistemas frontales activos sobre la República Mexicana, el frente frío número 10, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, provocará un sistema complejo que impactará el noroeste y norte del país a partir del jueves 23 de octubre.

Para este viernes 24 de octubre, el SMN anticipa vientos fuertes con rachas de entre 65 y 80 km/h en entidades como Chihuahua y Coahuila, donde también hay posibilidad de torbellinos o tornados. Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en esas regiones.

La actividad del frente frío continuará el sábado 25 de octubre. Según el pronóstico, el sistema avanzará hacia el noreste, generando condiciones similares en estados como Nuevo León y Tamaulipas, con vientos intensos y potencial de torbellinos.

Aunque Michoacán no está en el núcleo de afectación directa del frente frío, sí se espera una baja en las temperaturas mínimas en zonas serranas del estado. El SMN incluye a Michoacán en el grupo de entidades donde se registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius, especialmente en las madrugadas.

Por esta razón, las autoridades recomiendan a la población en zonas elevadas de Michoacán tomar precauciones, sobre todo al amanecer. El uso de ropa abrigadora, el consumo de líquidos calientes y evitar cambios bruscos de temperatura pueden ayudar a prevenir enfermedades respiratorias.