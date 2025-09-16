Frenar obras es sacrificar al pueblo de Uruapan: Bedolla a Manzo

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Detener la construcción del teleférico de Uruapan es sacrificar al pueblo, respondió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la amenaza del alcalde Carlos Manzo.

El mandatario de Morena dijo que su gobierno invierte tan solo este año 3 mil 300 millones de pesos en alrededor de 30 obras en el municipio, lo que genera más de 500 empleos directos.

Enlistó el nuevo edifico del DIF municipal, la ampliación de la avenida Revolución, el paso elevado La Hielera y 22 obras complementarias al teleférico. “Imagínense la pérdida de empleo, es sacrificar al pueblo de Uruapan”, dijo.

Ramírez Bedolla refirió entender la razón de Manzo debido al asesinato de un policía municipal. “Entiendo su pesar, pero la lucha contra la delincuencia y el crimen es constante. Se está investigando, tenemos indicios; fueron cuatro los agresores en dos motocicletas, estamos dándole seguimiento para capturarlos”, informó.

Dijo que en este municipio su alcalde tomó la determinación de suspender el desfile y la ceremonia del Grito de Independencia.

SHA