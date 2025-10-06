Frankenstein de Guillermo del Toro llegará a Zamora y Pátzcuaro

Producida por Netflix, Frankenstein será una de las experiencias cinematográficas más esperadas del año, antes de su llegada a la plataforma de streaming el próximo 7 de noviembre. La película ha sido aclamada por su visión poética y humana del clásico literario de Mary Shelley, destacando la dirección gótica y emocional característica de Del Toro.

Con la inclusión de Zamora y Pátzcuaro en la lista de ciudades proyectadas, Michoacán se une a estados como Jalisco, Puebla y Veracruz en recibir el filme de Frankenstein.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, el pasado 30 de agosto, y fue recibida con una ovación por su tono profundamente humano.