Frankenstein de Guillermo del Toro llegará a Zamora y Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las ciudades de Zamora y Pátzcuaro fueron incluidas entre las pocas sedes del país donde se proyectará “Frankenstein”, la nueva película del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que tendrá un estreno limitado en cines a partir del 23 de octubre.
La cinta podrá verse en Michoacán gracias a la distribuidora Pimienta Films, una de las casas productoras más importantes de Latinoamérica, que cuenta con un brazo especializado en distribución cinematográfica y servicios de producción.
Producida por Netflix, Frankenstein será una de las experiencias cinematográficas más esperadas del año, antes de su llegada a la plataforma de streaming el próximo 7 de noviembre. La película ha sido aclamada por su visión poética y humana del clásico literario de Mary Shelley, destacando la dirección gótica y emocional característica de Del Toro.
Con la inclusión de Zamora y Pátzcuaro en la lista de ciudades proyectadas, Michoacán se une a estados como Jalisco, Puebla y Veracruz en recibir el filme de Frankenstein.
La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, el pasado 30 de agosto, y fue recibida con una ovación por su tono profundamente humano.
En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que se celebrará del 10 al 19 de octubre, Frankenstein también tendrá una proyección especial como parte de su estreno en México.
