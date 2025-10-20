FOTOS: Sorprende municipio de Michoacán con decoración inspirada en Coco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mezcla de fantasía, cultura popular y amor por las tradiciones mexicanas ha sorprendido a habitantes y visitantes de San Pedro Cahro, en el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. El motivo: una decoración de Día de Muertos inspirada en la película Coco, que ha conquistado las redes sociales.
La obra fue compartida por Adrián Rodríguez Torres, quien mostró orgulloso las imágenes de este altar que revive momentos entrañables del filme animado, con figuras de Mamá Coco, Miguel y Héctor, fielmente recreados y colocados entre veladoras, papel picado, flores de cempasúchil y elementos tradicionales de esta celebración.
Pero eso no es todo. A los pies de esta representación también se encuentran coloridos alebrijes, así como figuras de dos íconos de la cultura mexicana: Frida Kahlo y El Chapulín Colorado, lo que da un toque único y festivo a esta propuesta que fusiona la tradición con lo contemporáneo.
La decoración ha causado sensación entre los habitantes de la localidad, quienes han visitado el lugar para tomarse fotos y admirar el nivel de detalle.
En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar: "Qué hermoso trabajo", "Se nota el amor por nuestras raíces", y "¡Parece salido de una película!", son algunas de las frases que acompañan las publicaciones.
En medio de los preparativos para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, esta creación se suma a las expresiones culturales que mantienen viva la memoria de nuestros seres queridos, recordándonos —al igual que la cinta de Pixar— que “el verdadero olvido es cuando dejamos de recordar”.
RYE-