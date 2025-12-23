FOTOS: se descarrila tren en Maravatío, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caída de varios vagones de un tren generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad la mañana de este martes en la tenencia San Juan Yurécuaro, ubicada en el municipio de Maravatío, Michoacán.

A través del número de emergencias, habitantes del lugar notificaron a las autoridades sobre el descarrilamiento del convoy ferroviario, lo que activó los protocolos de atención por parte de corporaciones de seguridad estatales y federales, según reporte de medios locales.

En cuestión de minutos, arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Civil y la Policía Municipal de Maravatío, quienes confirmaron el incidente y acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales a la población.