Fortapaz un programa que también ayuda a reforestar Michoacán: César Erwin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ) es un programa tan noble que se emplea en varios ámbitos, ahora en la reforestación de los bosques en Michoacán, indicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria.

El funcionario estatal destacó la importancia del cuidado del medio ambiente y mencionó que, desde su dependencia, se otorgaron recursos para el Guardián Forestal, que vigila la deforestación y el cambio ilegal de uso de suelo.

Sánchez Coria participó esta mañana en la reforestación de más de mil 800 árboles en la zona de Rancho Viejo, Los Azufres, perteneciente al municipio de Hidalgo, Michoacán.

