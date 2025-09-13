“Fortaleceremos seguridad y justicia en Michoacán”: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de contribuir a que Michoacán fuera la primera entidad en democratizar su Poder Judicial Estatal, la diputada Fabiola Alanís señaló que en el Segundo Año Legislativo, una de las prioridades será acompañar y vigilar su transición hacia instituciones más cercanas a la gente, además de impulsar la armonización de las reformas federales en materia fortalecimiento y coordinación policial, con la finalidad de garantizar instituciones más robustas en materia de seguridad y justicia para las michoacanas y michoacanos.

El primer año legislativo, dijo la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sirvió para sentar las bases de instituciones más democráticas y cercanas a la gente, para devolverle la confianza del pueblo a las instituciones y para garantizar que las y los servidores públicos tengan mayor compromiso con la gente.