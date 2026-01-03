Fortalecer el trabajo territorial rumbo a 2026, prioridad en encuentro con liderazgos de Morelia

Durante la reunión, la senadora destacó la importancia de conocer a fondo el Plan Michoacán, respaldarlo y socializarlo en cada hogar, explicando de manera clara en qué consiste y cómo la ciudadanía puede sumarse para que sus objetivos se traduzcan en bienestar real para el estado.

Ascencio reconoció de manera especial el trabajo de Melissa González Torres, quien hizo posible este encuentro, así como la trayectoria de las y los asistentes, a quienes calificó como mujeres y hombres trabajadores que desde hace años caminan unidos, sumando esfuerzos para fortalecer a Michoacán y respaldar los mejores perfiles comprometidos con el desarrollo del estado.