Fortalecer el trabajo territorial rumbo a 2026, prioridad en encuentro con liderazgos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio sostuvo un encuentro con liderazgos de Morelia, en el que se reconoció el esfuerzo colectivo realizado durante el año pasado y se refrendó el compromiso de comenzar desde ahora el trabajo organizado rumbo a 2026.
Durante la reunión, la senadora destacó la importancia de conocer a fondo el Plan Michoacán, respaldarlo y socializarlo en cada hogar, explicando de manera clara en qué consiste y cómo la ciudadanía puede sumarse para que sus objetivos se traduzcan en bienestar real para el estado.
Ascencio reconoció de manera especial el trabajo de Melissa González Torres, quien hizo posible este encuentro, así como la trayectoria de las y los asistentes, a quienes calificó como mujeres y hombres trabajadores que desde hace años caminan unidos, sumando esfuerzos para fortalecer a Michoacán y respaldar los mejores perfiles comprometidos con el desarrollo del estado.
Durante el diálogo, los liderazgos expresaron su reconocimiento al trabajo y compromiso de la senadora, destacando su trayectoria, cercanía con la gente y su forma de hacer política a ras de tierra. La senadora agradeció las muestras de respaldo y señaló que este reconocimiento la motiva a seguir caminando junto al pueblo, con constancia, cercanía y compromiso con las causas de Michoacán.
