Fortalecerán patrullajes en carreteras y tenencias ante retorno de paisanos: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la llegada de los paisanos que retornan a distintas zonas de Morelia para visitar a sus familias en esta temporada decembrina, se reforzará la seguridad en las entradas y salidas del municipio, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado señaló que estas acciones se realizan de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Hay algunas acciones encaminadas a recibir a los paisanos, para brindarles medidas de seguridad al estar reforzando el patrullaje en la zona rural del municipio, digamos también la zona alejada de la mancha urbana, donde vamos a estar muy pendientes de cualquier necesidad que ellos tengan”, subrayó.