Fortalecerá SEP educación media superior y superior en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecerá la educación media superior y superior de Michoacán con la apertura de más espacios y acompañados de becas para el Bienestar.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, refirió que en media superior habrá 30 mil espacios nuevos en 10 bachilleratos tecnológicos que se van a construir en 10 municipios. Sin embargo, no informó dónde se ubicarán

Asimismo, habrá 60 CiberEscuelas que sustituirán igual número de telebachilleratos que estén en malas condiciones, planteles que contarán con aula de cómputo y de usos múltiples, además tendrá clases de artes, música y pintura, y una techumbre para las actividades deportivas y culturales.

En cuanto a l nivel superior de educación, para poder atender la demanda de bachillerato, se incrementarán 50 mil espacios.

Todo esto, resaltó, van de la mano de las Becas para el Bienestar con la Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra.

