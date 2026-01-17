Fortalece Guardia Nacional presencia y atención directa en calles de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Nacional implementa recorridos de seguridad y proximidad social en diversos municipios del estado de Michoacán, como parte de su estrategia para fortalecer la relación con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades en materia de prevención del delito.

De acuerdo con información difundida por la corporación, los elementos realizan patrullajes a pie en parques, plazas y zonas habitacionales, con el objetivo de escuchar las inquietudes de las y los ciudadanos, fomentar la cultura de la denuncia y generar entornos más seguros. Estos recorridos también buscan consolidar la confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública.