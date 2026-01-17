Fortalece Guardia Nacional presencia y atención directa en calles de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Nacional implementa recorridos de seguridad y proximidad social en diversos municipios del estado de Michoacán, como parte de su estrategia para fortalecer la relación con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades en materia de prevención del delito.
De acuerdo con información difundida por la corporación, los elementos realizan patrullajes a pie en parques, plazas y zonas habitacionales, con el objetivo de escuchar las inquietudes de las y los ciudadanos, fomentar la cultura de la denuncia y generar entornos más seguros. Estos recorridos también buscan consolidar la confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública.
Además, como parte de la estrategia de atención ciudadana, se recuerda a la población que está disponible el número , una línea directa para reportar situaciones de riesgo, hechos delictivos o solicitar apoyo de manera anónima y gratuita, disponible las 24 horas del día.
La Guardia Nacional reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso permanente de trabajar por la paz y la seguridad del país, bajo el lema Por México Siempre En Guardia, manteniéndose cercana a las comunidades y reforzando su presencia institucional.
BCT