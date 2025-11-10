Fortalece diputado Vicente Gómez respaldo al sector cañero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La producción de caña de azúcar es un detonante para el desarrollo económico de la región y el sustento principal para decenas de familias, por lo que, garantizar el apoyo a este sector es de suma importancia, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior al participar en la Primera Mesa Intermunicipal de Trabajo para el Manejo Responsable del Fuego durante la Zafra de Caña de Azúcar 2025-2026, en donde agradeció el liderazgo, apoyo y compromiso del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la consolidación de un programa intermunicipal de desarrollo forestal y agropecuario.