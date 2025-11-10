Fortalece diputado Vicente Gómez respaldo al sector cañero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La producción de caña de azúcar es un detonante para el desarrollo económico de la región y el sustento principal para decenas de familias, por lo que, garantizar el apoyo a este sector es de suma importancia, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior al participar en la Primera Mesa Intermunicipal de Trabajo para el Manejo Responsable del Fuego durante la Zafra de Caña de Azúcar 2025-2026, en donde agradeció el liderazgo, apoyo y compromiso del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la consolidación de un programa intermunicipal de desarrollo forestal y agropecuario.
En presencia de la titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), Martha Beatriz Rendón López; la Presidenta Municipal de Turicato, Graciela Hernández Arreola; y, el Delegado Forestal, Manuel García Malfavón; señaló que en este primer encuentro se abordó el uso y manejo responsable del fuego en las actividades productivas; y en próximas sesiones se tocarán otros temas de interés para el sector de la región.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció la buena voluntad y coordinación entre los gobiernos municipales de Tacámbaro y Turicato, que no solo han apoyado esta propuesta, sino que han mantenido su compromiso con el sector cañero.
El diputado de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, reiteró su compromiso para continuar impulsando acciones de beneficio para el desarrollo económico del Distrito y que redunden en la mejora y sustento de las familias.
En la reunión que se realizó en la Casa de la Cultura del municipio de Turicato, asistieron los Comisariados Ejidales de Chupio, Ángel Madrigal; de Tacámbaro, Rafael Rangel; de Etucuarillo, Arturo Pedraza; de Pedernales, Manuel Romero; de Turicato, Gregorio Magaña; de Cahulote, Amos Almonte; de Puruarán, Ubaldo Bustamante; y de La Loma, Emiliano Molina.
Así también, participaron el Presidente de Sanidad Vegetal en Turicato, Arturo Almonte; el inspector de campo del Ingenio Pedernales, José Noé Padilla; el jefe operativo de cosecha de Pedernales, Usiel Lemus; el subdirector de Protección de la Cofom, Eduardo Ramírez; la directora de Ecología de Tacámbaro, Yesenia Vargas; el director de Seguridad Pública de Tacámbaro, Edgar Flores; el director de Seguridad Pública de Turicato, Seyder Suástegui; el Jefe de Tenencia de Puruarán, Javier Camarena; y el director de Tránsito de Tacámbaro, Carmen Santoyo.
BCT