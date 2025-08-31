Fortalece Bedolla infraestructura vial de Huandacareo; inicia rehabilitación de calle Lázaro Cárdenas

Ramírez Bedolla puntualizó que la calle será de primer nivel, al cumplir con todas la normas oficiales de vialidad en materia de seguridad y peatonal, con lo cual se da cumplimiento a uno de los compromisos realizados con anterioridad.

Expuso que en la región se han invertido más de 450 millones de pesos, muestra de ello es la rehabilitación del tramo carretero que comprende 123 kilómetros desde Cuitzeo, Huandacareo, Villa Morelos, Puruándiro, Penjamillo, Numarán y La Piedad; además se encuentra en proceso la intervención de la carretera Huandacareo a Tupátaro.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, explicó que la rehabilitación de esta calle se realizará de manera integral al contemplar sistema de drenaje, banquetas amplias, señalamiento podotáctil para personas con discapacidad, mobiliario urbano, alumbrado público, paradores de transporte, jardineras, bolardos metálicos, racks para bicicletas entre otras cosas.