Fonacot prevé colocar 50 mdp para el Buen Fin en Michoacán

El director estatal del Fondo, Salvador Ramírez, indicó que suelen solicitar los créditos para comprar electrodomésticos o pagar servicios
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Michoacán, Salvador Ramírez, indicó que prevén colocar 50 millones de pesos para el Buen Fin 2025, es decir, un 12 por ciento más en comparación con el año pasado.

En rueda de prensa, en las oficinas del Fonacot, Salvador Ramírez señaló que en 2024 otorgaron 45 millones de pesos en la entidad, aunque en total, este año, la cantidad asciende a 804 millones de pesos, lo que representa un 20 por ciento más al corte de este miércoles, en comparación con 2023; esto se refleja en 30 mil 500 créditos.

Durante el Buen Fin de 2024, Fonacot entregó mil 843 créditos, mismos que, a decir del director estatal, en promedio se destinan en un 50 por ciento a la compra de electrodomésticos, en un 30 por ciento al pago de servicios, y el 20 por ciento restante a situaciones generales.

Para solicitar un crédito Fonacot es necesario agendar una cita. En cuanto a los documentos requeridos: INE, comprobante de domicilio, las cuatro últimas nóminas y un estado de cuenta —a nombre de la persona solicitante y con una vigencia no mayor a tres meses— para poder transferir el dinero.

Juan Salvador Ramírez agregó que para este Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Fonacot ampliará sus horarios: de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes, y de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde los sábados.
“Lo hacemos previo al Buen Fin para que puedan obtener el crédito y, cuando salgan las promociones, adquieran productos o servicios. Se entrega el dinero en efectivo o en cuenta bancaria ese mismo día”
dijo el titular
