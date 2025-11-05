Fonacot prevé colocar 50 mdp para el Buen Fin en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Michoacán, Salvador Ramírez, indicó que prevén colocar 50 millones de pesos para el Buen Fin 2025, es decir, un 12 por ciento más en comparación con el año pasado.
En rueda de prensa, en las oficinas del Fonacot, Salvador Ramírez señaló que en 2024 otorgaron 45 millones de pesos en la entidad, aunque en total, este año, la cantidad asciende a 804 millones de pesos, lo que representa un 20 por ciento más al corte de este miércoles, en comparación con 2023; esto se refleja en 30 mil 500 créditos.
Durante el Buen Fin de 2024, Fonacot entregó mil 843 créditos, mismos que, a decir del director estatal, en promedio se destinan en un 50 por ciento a la compra de electrodomésticos, en un 30 por ciento al pago de servicios, y el 20 por ciento restante a situaciones generales.
Juan Salvador Ramírez agregó que para este Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Fonacot ampliará sus horarios: de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes, y de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde los sábados.
