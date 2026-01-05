Flamazo en gasera deja niño herido en Apatzingán; no hay riesgo mayor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad resultó lesionado la tarde de este lunes luego de registrarse un accidente al interior de la gasera de Gas LP “Global Gas”, en la colonia Los Limones en Apatzingán.

El suceso fue en la avenida José María Morelos y Pavón, en la salida Apatzingán-Aguililla, a la altura de la glorieta a Chandio. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando una anforita de Gas LP con capacidad de seis kilogramos era llenada y presentó una falla al desprenderse la válvula tipo foset, presuntamente a causa de la presión del gas.

La válvula y el cilindro salieron proyectados varios metros y, posteriormente, se generó una chispa que provocó un flamazo.

Como resultado del percance, el menor César Yahir P., de 9 años de edad, vecino de la colonia Morelos, sufrió quemaduras de primer grado, mismas que no ponen en riesgo su vida.

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, arribando al lugar los elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios al menor y lo trasladaron al Hospital Regional de Apatzingán para su valoración médica.

Al sitio también acudieron diversas autoridades para realizar labores de apoyo, supervisión y verificación de las condiciones de seguridad.

De manera preliminar, se informó que el hecho no representó un riesgo mayor para la población ni para el resto de las instalaciones.

Finalmente, se indicó que la gasera reanudará sus operaciones con normalidad una vez concluidas las revisiones de seguridad correspondientes, hechas por las autoridades de Protección Civil.

