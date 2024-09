Fiscalización y seguridad de candidatos, "áreas de oportunidad" en materia electoral: consejera IEM

Abogada de profesión, con maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la UMSNH, que obtuvo con Mención Honorífica, la consejera electoral se refirió a uno de los mayores retos que tendrán los organismos electorales: organizar el proceso electoral de quienes integrarán el nuevo Poder Judicial. Aunque todavía se desconocen muchos detalles de cómo se llevarán a cabo los comicios, confió que con la experiencia de quienes integran el INE y los llamados OPLs, saldrán airosos a pesar de la premura.

Para las elecciones de jueces, magistrados y ministros, dijo que habrá que estar muy atentos para que no se registren los problemas que se observan en los comicios tradicionales como el acarreo de votantes, la compra o coacción del sufragio y el uso de recursos no autorizados. Ahora no habrá representantes de partidos políticos en las casillas que en gran medida han servido también como vigilantes de la jornada electoral.

Es justo ahí, dijo quien también es presidenta del Colegio de Abogadas de Michoacán, cuando la participación ciudadana será fundamental para que el proceso sea transparente; quienes serán los funcionarios de casilla se convertirán al mismo tiempo en observadores y garantes de la jornada electoral.

"Yo no tengo la menor duda de que el INE lo va a hacer bien; ojalá que se le destine el presupuesto que se requiere para cumplir con estas acciones; va a ser un proceso bien interesante; operativamente el INE tiene toda la capacidad y con el apoyo de los OPLs y de toda su estructura tiene toda la capacidad para sacar con éxito esta elección, lo complejo va a estar en este proceso de campaña porque a mí me parece, y esta es una opinión muy personal, que estos candidatos, candidatas, para jueces, magistrados, ministros, van muy expuestos, no van blindados con algún tipo de financiamiento que les arrope, ciertamente van a tener tiempos de radio y televisión, pero tú sabes cuánto cuesta hacer un spot y tienes que tener un equipo, que es muy costoso, que te ayude, que te asesore, cómo lo vas a pagar si no tienes financiamiento público ni privado […]", aseveró.

