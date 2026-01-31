Fiscal Anticorrupción, coautora en presentación de libro sobre combate a la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los esfuerzos por fortalecer la reflexión académica y el análisis institucional en materia de combate a la corrupción, la Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, participó en la presentación del libro “A 10 años de la Reforma Constitucional Anticorrupción en México”, obra colectiva que reúne aportaciones de especialistas, académicos y operadores del sistema anticorrupción.

La Fiscal Sánchez Zamudio es coautora del Capítulo 3, titulado “La importancia de la investigación financiera dentro de las fiscalías anticorrupción”, desarrollado en conjunto con el Dr. Marco Antonio Tortajada Zamora, Director de la Unidad Jurídica-Normativa y Enlace de la FECC. En dicho capítulo se expone la relevancia estratégica de la investigación financiera y patrimonial como una herramienta fundamental para la persecución eficaz de los delitos de corrupción, al permitir seguir la huella del dinero, desarticular redes delictivas complejas, recuperar activos y combatir la impunidad.

Durante la presentación, se destacó que el capítulo aborda, desde una perspectiva clara y accesible, los antecedentes del fenómeno de la corrupción, el origen y evolución de las fiscalías anticorrupción en México tras la reforma constitucional de 2014, así como un análisis comparado del combate a la corrupción desde un enfoque transnacional, tomando como referencia la experiencia de la República Italiana y su modelo de persecución patrimonial.

La obra subraya la necesidad de que las Fiscalías Anticorrupción cuenten con unidades técnicas especializadas en investigación financiera y patrimonial, capaces de fortalecer la acción penal, prevenir riesgos institucionales y garantizar una justicia efectiva y reparadora, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

La Fiscal Marisol Sánchez Zamudio reconoció el trabajo del Comité Editorial y destacó la importancia de generar espacios de análisis plural que contribuyan al fortalecimiento institucional y al diseño de políticas públicas más eficaces en el combate a la corrupción, reafirmando el compromiso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en concordancia con los objetivos planteados por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña.

BCT