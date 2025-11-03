Fiscalía mantiene búsqueda del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) continúa con las acciones de búsqueda e investigación por la desaparición de Alejandro Correa Gómez, ex presidente municipal de Zinapécuaro.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, Correa Gómez fue visto por última vez durante las primeras horas del domingo 2 de noviembre, cuando se encontraba en la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo.

Según las primeras diligencias, su vehículo y pertenencias fueron localizados en el hotel donde se hospedaba.

Tras el reporte, la Fiscalía Regional de Zitácuaro, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, inició entrevistas, inspecciones y operativos de búsqueda en la zona del último registro del exfuncionario.

La FGE informó que se mantienen activas todas las líneas de investigación y reiteró su compromiso para lograr la localización del exalcalde.

