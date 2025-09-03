Fiscalía logra vinculación a proceso contra policía municipal

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Datos de prueba objetivos y contundentes aportados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), permitieron obtener vinculación a proceso contra un Policía Municipal de Zamora, posible responsable del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una adolescente en Jacona.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 27 de agosto, Sergio Manuel “N” llegó al domicilio de su ex pareja, Jessenia Patricia R., y la llamó para entregarle pañales para su hija. En ese momento, el servidor público subió a la mujer a su vehículo y la condujo con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el imputado regresó al domicilio e ingresó tras forzar la puerta, dirigiéndose a donde se encontraba la víctima, de 14 años, a quien atacó sexualmente. Después se retiró del lugar al escuchar la presencia de la abuela de la adolescente.

Por lo anterior, fue presentada una denuncia ante el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que de manera inmediata inició las actuaciones correspondientes y solicitó una orden de aprehensión en contra de Sergio Manuel “N”, la cual fue otorgada por un Juez de Control.

Tras su detención, Sergio Manuel “N” fue presentado a audiencia, donde el órgano jurisdiccional resolvió su situación jurídica, emitiendo auto de vinculación a proceso por el delito de violación agravada. Se le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Las investigaciones continúan, en tanto que la madre de la víctima sigue sin ser localizada.

