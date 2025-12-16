Fiscalía identifica a presuntos autores del atentado en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, reportó avances significativos en la investigación del ataque ocurrido en el municipio de Coahuayana.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario informó que las autoridades lograron identificar los rostros de los posibles responsables directos del hecho. Además, explicó que la explosión fue ejecutada mediante un dispositivo de activación a larga distancia.

“En la investigación que se trae desde Michoacán, hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, declaró.

Según las primeras líneas de investigación, la FGE presume que el ataque se inscribe en el contexto de la disputa territorial entre grupos criminales, particularmente en la franja colindante con el estado de Colima.

“La fricción que hay en la zona es evidente. Pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana en este tipo de agresión”, señaló Torres Piña.

El fiscal indicó que, en coordinación con autoridades de Colima y con instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se continúa trabajando para fortalecer las pruebas contra los individuos ya identificados visualmente.

Además de localizar a los autores materiales, la investigación también contempla la revisión del estatus legal de las corporaciones de seguridad locales, incluyendo la validación de permisos de armamento.

Torres Piña destacó que se mantiene la colaboración con el estado vecino ante la detención de seis personas en Colima, quienes podrían estar relacionadas con el ataque perpetrado mediante un coche bomba en Coahuayana.

mrh