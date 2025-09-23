Fiscalía General participa en la Feria ‘Ola Disidente’ en el COBAEM Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en la Feria “Ola Disidente: Mi Cuerpo, Mis Derechos”, llevada a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), plantel Tarímbaro, con el objetivo de promover los derechos humanos, la prevención de la violencia y el uso responsable de las plataformas digitales entre las y los adolescentes.

Durante el encuentro organizado por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, Miguel Correa Zamudio, integrante de la Policía Cibernética de la FGE, impartió la charla “¿Qué pasa si rolo un pack?”, con la que explicó los riesgos reales de compartir contenido íntimo en plataformas digitales, las consecuencias legales de este tipo de conductas de riesgo, y las formas en que las juventudes pueden prevenir la violencia digital que afecta su intimidad sexual, subrayando que este tipo de acciones no son normales ni aceptables, y que en Michoacán hay una política clara de cero tolerancia.