Fiscalía General participa en la Feria ‘Ola Disidente’ en el COBAEM Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en la Feria “Ola Disidente: Mi Cuerpo, Mis Derechos”, llevada a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), plantel Tarímbaro, con el objetivo de promover los derechos humanos, la prevención de la violencia y el uso responsable de las plataformas digitales entre las y los adolescentes.
Durante el encuentro organizado por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, Miguel Correa Zamudio, integrante de la Policía Cibernética de la FGE, impartió la charla “¿Qué pasa si rolo un pack?”, con la que explicó los riesgos reales de compartir contenido íntimo en plataformas digitales, las consecuencias legales de este tipo de conductas de riesgo, y las formas en que las juventudes pueden prevenir la violencia digital que afecta su intimidad sexual, subrayando que este tipo de acciones no son normales ni aceptables, y que en Michoacán hay una política clara de cero tolerancia.
Así mismo, personal de la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, instaló módulos informativos donde se habló con claridad y cercanía sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, los distintos tipos de violencia, y cómo denunciar cualquier acto que vulnere su integridad. Además, se distribuyó la Cartilla de Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual, junto con material didáctico que facilitó el diálogo con las y los jóvenes para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia.
El evento reunió a más de mil 200 estudiantes, quienes participaron activamente en las actividades y demostraron gran interés en los temas abordados, informándose sobre la prevención del delito, la defensa de los derechos humanos y la construcción de entornos seguros, libres de violencia y con justicia para todas y todos.
Durante la Feria estuvieron presentes, Eric Nicanor Gaona García, Presidente Municipal de Tarímbaro; Andrea Janet Serna Hernández, Secretaria del Bienestar, David Alfaro Garcés, Director General del COBAEM; Diovana Rodríguez Corona, Directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la FGE; Elizabeth Niño Merino, Directora del plantel Tarímbaro; Karla García Carrera, representante de la Senadora, Reyna Celeste Ascencio Ortega; y Marco Antonio Flores de la Torre, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), así como diversas colectivas defensoras de los derechos de las mujeres.
mrh