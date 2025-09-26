Fiscalía General imparte ponencia sobre prevención de violencia familiar y acoso escolar en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, impartió la ponencia “Prevención, Detección y Actuación de la Violencia Familiar y Acoso Escolar”, dirigida a docentes, madres y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 45C, ubicado en Tarímbaro.

La actividad tuvo como propósito prevenir e informar sobre los diferentes tipos de violencia que pueden presentarse en el entorno familiar y de pareja, así como identificar sus consecuencias y sensibilizar sobre los efectos físicos, emocionales, sociales y legales que dichas situaciones provocan.