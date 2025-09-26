Fiscalía General imparte ponencia sobre prevención de violencia familiar y acoso escolar en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, impartió la ponencia “Prevención, Detección y Actuación de la Violencia Familiar y Acoso Escolar”, dirigida a docentes, madres y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 45C, ubicado en Tarímbaro.
La actividad tuvo como propósito prevenir e informar sobre los diferentes tipos de violencia que pueden presentarse en el entorno familiar y de pareja, así como identificar sus consecuencias y sensibilizar sobre los efectos físicos, emocionales, sociales y legales que dichas situaciones provocan.
Durante la actividad también se abordó la problemática del acoso escolar, buscando concientizar a las madres y padres de familia sobre su impacto, y promover relaciones interpersonales sanas, respetuosas y libres de violencia o acoso en los entornos escolares y familiares.
La ponencia fue impartida por Fidel Ricardo Díaz Díaz, subdirector de Planes y Programas del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE, y contó con la participación de 37 personas entre personal docente y padres de familia.
Con estas acciones, la FGE reitera su compromiso con la capacitación, la prevención de la violencia y la construcción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
mrh