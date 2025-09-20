Fiscalía General asegura inmueble relacionado en conductas ilícitas en Ecuandureo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa implementada en la localidad de Ucácuaro, municipio de Ecuandureo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Policía Municipal de Ecuandureo y con el acompañamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas.
De acuerdo con una denuncia ciudadana que hacía referencia de posibles conductas delictivas en un inmueble ubicado en la localidad en cita, personal de la Fiscalía Regional reunió datos de prueba que fueron expuestos ante el Juez de Control, mismo que obsequió la respectiva orden de cateo.
Por lo anterior y en atención a dicho mandato judicial, personal de la institución acudió al domicilio en referencia, en el que tras una inspección, aseguró 13 bolsas con vegetal verde seco con características propias de la marihuana, elementos balísticos de distintos calibres, tres placas de circulación con diferente numeración, dos granadas de fragmentación, una escopeta hechiza, cargadores, fornituras, cartuchos útiles y un costal con poncha llantas.
Asimismo, en el lugar fueron localizados ejemplares de vida silvestre consistentes en una tortuga sorocote, un lince o gato montés y una iguana verde, que quedaron a resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA; además, diversos animales de granja fueron trasladados y puestos bajo resguardo del Zoológico de Morelia, mientras que ocho caninos, tres ponis y siete caballos, quedaron bajo custodia de la Policía Municipal de Ecuandureo.
El inmueble fue asegurado y los indicios recabados quedaron a disposición del Ministerio Público a efecto de dar continuidad a las investigaciones.
BCT