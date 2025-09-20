Fiscalía General asegura inmueble relacionado en conductas ilícitas en Ecuandureo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa implementada en la localidad de Ucácuaro, municipio de Ecuandureo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Policía Municipal de Ecuandureo y con el acompañamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas.

De acuerdo con una denuncia ciudadana que hacía referencia de posibles conductas delictivas en un inmueble ubicado en la localidad en cita, personal de la Fiscalía Regional reunió datos de prueba que fueron expuestos ante el Juez de Control, mismo que obsequió la respectiva orden de cateo.