Fiscalía dicta medidas de protección en favor de Flor Marian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) dictó medidas de protección a favor de Flor Marian I., quien fue localizada en Morelia tras haber sido reportada como desaparecida en Uruapan. Actualmente, la joven recibe atención médica en un nosocomio de esta ciudad.

La acción fue ordenada por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con el fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo para su integridad. La institución informó que existen indicios de violencia ejercida en su contra antes de ser reportada como desaparecida.

Según la denuncia presentada el 2 de septiembre ante la Fiscalía Regional de Uruapan, Flor Marian salió de su domicilio el día 1 de septiembre a bordo de un vehículo y desde ese momento no se tuvo más contacto con ella.

La noche del 6 de septiembre, la joven fue localizada en un hotel de Morelia, donde permanecía desde hacía varios días. En el lugar también se encontró el vehículo de su propiedad. Tras ser auxiliada por paramédicos, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

La FGE informó que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, con el propósito de dar continuidad a las investigaciones, bajo el principio de debida diligencia y garantizando los derechos de la víctima.

