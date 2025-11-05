Fiscalía detuvo a 23 personas por manifestaciones en Morelia, Uruapan y Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las intervenciones violentas en Morelia, Uruapan y Apatzingán en los últimos días, derivadas del asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 23 personas.
Datos proporcionados por la Fiscalía a MIMORELIA.COM indican que fueron 23 personas, entre hombres y mujeres, las detenidas desde el 2 de noviembre, cuando comenzaron las manifestaciones en la ciudad de Morelia: 11 personas en la capital michoacana, dos en Uruapan y 10 en Apatzingán.
La FGE acotó que, en el caso de Apatzingán, dos adolescentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada, aunque por la noche se resolverá la situación. Aunque la instancia a cargo del suceso, Carlos Torres Piña, no emitió más detalles.
Las manifestaciones comenzaron tras la muerte del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El día del funeral (2 de noviembre), se realizó una marcha desde la Plaza Morelos en la capital michoacana rumbo a Palacio de Gobierno; al arribar al primer cuadro de la ciudad, algunos protestantes intervinieron el inmueble, rompiendo ventanas y destrozando la puerta principal. Cuando lograron ingresar, quemaron oficinas y quebraron mobiliario.
Esa tarde, arribaron elementos de seguridad para replegar a los manifestantes. Posteriormente, para exigir su liberación, estudiantes llevaron a cabo nuevas marchas. Aunque se habló de más de 20 detenidos, la FGE confirmó que solo fueron 11, toda vez que el lunes 3 también volvieron a salir a las calles. Pese a las vallas que protegían Palacio de Gobierno, volvieron a enfrentarse elementos de seguridad con los presentes en la movilización.
Ese mismo 3 de noviembre, pero por la noche en Apatzingán, y de acuerdo con reportes locales, un grupo de manifestantes se reunió en el Palacio Municipal, colocaron una manta con el mensaje "Fuera Fanny", en referencia a la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, y posteriormente le prendieron fuego. El inmueble quedó destrozado. En esa manifestación se detuvo a 10 personas.
Finalmente, en Uruapan, el 3 de noviembre por la noche, dos personas intentaron causar destrozos en una torre del Teleférico que continúa en construcción. Luego de revisar los videos captados por una cámara de vigilancia, se identificó a los responsables, quienes también fueron detenidos.
