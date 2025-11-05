Fiscalía detuvo a 23 personas por manifestaciones en Morelia, Uruapan y Apatzingán

La FGE acotó que, en el caso de Apatzingán, dos adolescentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada, aunque por la noche se resolverá la situación. Aunque la instancia a cargo del suceso, Carlos Torres Piña, no emitió más detalles.

¿Qué pasó durante las manifestaciones en estos municipios?

Las manifestaciones comenzaron tras la muerte del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El día del funeral (2 de noviembre), se realizó una marcha desde la Plaza Morelos en la capital michoacana rumbo a Palacio de Gobierno; al arribar al primer cuadro de la ciudad, algunos protestantes intervinieron el inmueble, rompiendo ventanas y destrozando la puerta principal. Cuando lograron ingresar, quemaron oficinas y quebraron mobiliario.

Esa tarde, arribaron elementos de seguridad para replegar a los manifestantes. Posteriormente, para exigir su liberación, estudiantes llevaron a cabo nuevas marchas. Aunque se habló de más de 20 detenidos, la FGE confirmó que solo fueron 11, toda vez que el lunes 3 también volvieron a salir a las calles. Pese a las vallas que protegían Palacio de Gobierno, volvieron a enfrentarse elementos de seguridad con los presentes en la movilización.