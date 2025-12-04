Fiscalía de Nuevo León colaboró en investigación de crimen de Carlos Manzo: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León colaboró con la Fiscalía General del Estado de Michoacán en la investigación del homicidio del exedil Carlos Alberto Manzo, informó este jueves el fiscal Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa en Casa Michoacán, el funcionario explicó que la Fiscalía de Nuevo León apoyó en procesos periciales, y que la Fiscalía General de la República (FGR) también acompañó en la periferia de la construcción de hechos.

"Apoyó la Fiscalía de Nuevo León en procesos periciales, y acompañó en la periferia en la construcción de hechos la Fiscalía General de la República con un dictamen pericial", apuntó Carlos Torres Piña.

Agregó que se han realizado 128 entrevistas y 10 técnicas de datos reservados que están realizándose en este momento, además de la cumplimentación de diferentes órdenes de aprehensión, como la del autor intelectual del caso, Jorge Armando "N".

Apenas este 1 de diciembre se cumplió un mes del homicidio del exalcalde de Uruapan; durante los últimos días se han llevado a cabo varias detenciones, como la de los siete escoltas del primer círculo de seguridad de Carlos Manzo, quienes se encuentran en prisión preventiva oficiosa.