Fiscalía de Michoacán y CEDH refuerzan colaboración en materia de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia una procuración de justicia con enfoque de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Durante este encuentro, el Director General Jurídico y de Derechos Humanos, Hugo Medina Verduzco, reafirmó el compromiso de ambas instituciones para colaborar y abonar a la mejora de la atención a la ciudadanía desde una visión sensible, incluyente y basada en el respeto a la dignidad humana.
En ese sentido, se establecieron acuerdos clave en materia de recepción, tratamiento y seguimiento de quejas y recomendaciones emitidas por la CEDH, además de reforzar los canales de comunicación interinstitucional. Se acordaron también acciones específicas para garantizar la atención adecuada a personas con discapacidad, impulsar mecanismos eficaces de reparación del daño, y consolidar el trabajo conjunto en el diseño y aplicación de herramientas institucionales que fortalezcan una cultura de respeto a los derechos humanos.
Este acercamiento permitió consolidar una agenda común orientada a fortalecer la calidad de los servicios que brinda la FGE.
