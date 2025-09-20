Fiscalía de Michoacán y CEDH refuerzan colaboración en materia de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y avanzar hacia una procuración de justicia con enfoque de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Durante este encuentro, el Director General Jurídico y de Derechos Humanos, Hugo Medina Verduzco, reafirmó el compromiso de ambas instituciones para colaborar y abonar a la mejora de la atención a la ciudadanía desde una visión sensible, incluyente y basada en el respeto a la dignidad humana.