Fiscalía de Michoacán solicita ayuda para identificar a dos personas localizadas sin vida en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre y una mujer, que fueron localizados sin vida el pasado 21 de octubre, en una obra en construcción, ubicada entre las colonias Mirador de Morelia y Mirador del Quinceo, en esta ciudad.

El hombre es de aproximadamente 1.75 metros de estatura, no presenta señas particulares visibles debido al estado de descomposición.

Al momento de ser localizado, vestía playera gris de manga corta, short color café marca “Revenge” talla 32, short color negro marca “Jordan”, calcetines grises con rosa marca “Wilson” y tenis color negro talla 27.5.

Por su parte, la mujer es de una estatura de 1.44 metros. Debido a las condiciones en que fue localizada, tampoco fue posible determinar otros rasgos fisonómicos.