Fiscalía de Michoacán rescata a perrito víctima de maltrato en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de labores de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, aseguró un ejemplar canino víctima de crueldad animal; hechos ocurridos en la colonia La Colina el municipio de Morelia

La acción se derivó de una denuncia en línea, respaldada por un video difundido en redes sociales, en el que se observa a un hombre golpeando en repetidas ocasiones con un objeto a un perro de raza Chihuahua, color gris claro con negro, de talla pequeña.

En atención a estos hechos, personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, realizó las diligencias correspondientes, logrando ubicar el domicilio señalado y poner a salvo al ejemplar canino.