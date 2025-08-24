Fiscalía de Michoacán prevé un aumento en su presupuesto

En entrevista, Torres Piña refirió que, una vez concluido el análisis, se podrá dar a conocer el incremento al presupuesto, proyecto que pasará primero a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

"Aún no lo concluimos, yo creo que en un par de semanas lo tendríamos -el proyecto-. Además tengo que presentarlo a la Secretaría de Finanzas. Si me permiten concluir con estas reuniones, los recorridos, y con mucho gusto les puedo compartir la inquietud que traemos en el tema posible salarial, en el tema de generar más plazas y en el tema de inversión en equipamiento y tecnologías", dijo.

Si bien el fiscal michoacano reconoció que hay áreas que necesitan intervención en infraestructura, refirió que su apuesta principal es inyectarle más recurso a las condiciones del personal de la FGE, así como a la modernización y tecnificación.

"Hay algunas áreas que es importante en cuanto a la infraestructura, aunque yo les he dicho a los fiscales, coordinadores, titulares de unidades, que vamos a apostarle ahorita al capital humano en cuanto a la profesionalización, en cuanto a las acreditaciones. Vamos a apostarle al tema que tiene que ver con la tecnificación, las nuevas tecnologías y plataformas, que le apostemos a estos temas y, en un segundo o tercer momento, el tema de infraestructura", apuntó.

Con base en lo anterior, el fiscal insistió en que, por el momento, se puede avizorar un presupuesto para el siguiente año con aumento de hasta el 20%.