Fiscalía de Michoacán confirma identidad del asesino de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que ya fue emitida una orden de aprehensión por el homicidio del productor agrícola Bernardo Bravo Manríquez en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder criminal que opera en esta zona michoacana. Esta nueva orden se suma a otras previamente vigentes por distintos delitos cometidos.
Durante una entrevista para Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el fiscal detalló que pruebas periciales, geolocalización y análisis de telefonía permitieron ubicar el lugar exacto donde se cometió el crimen, así como a los presuntos responsables. Las evidencias fueron suficientes para que el Poder Judicial emitiera nuevas órdenes de captura, entre ellas la que corresponde a este caso.
Según las investigaciones, el homicidio ocurrió el domingo 19 de octubre por la noche, aproximadamente doce horas antes de que el cuerpo del líder limonero fuera localizado dentro de una camioneta en el municipio de Apatzingán. La víctima presentaba heridas de bala y signos de violencia, lo que llevó a la apertura de una carpeta judicializada con datos de prueba contundentes.
El lugar del asesinato fue un rancho ubicado entre las comunidades de Cenobio Moreno y San José de los Plátanos, en una zona identificada por su compleja situación de seguridad. La Fiscalía recabó elementos hemáticos y marcas de rodada de vehículo que coinciden con la camioneta en la que fue hallado el cuerpo.
Bernardo Bravo era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y una figura reconocida en el sector agrícola de la región. En meses recientes, había expresado su preocupación por situaciones que enfrentaban los productores locales, lo que lo colocó en una posición de vulnerabilidad.
El fiscal también confirmó que otras dos personas han sido identificadas como partícipes del crimen y que también cuentan ya con órdenes de aprehensión. Las investigaciones continúan abiertas y, según adelantó Torres Piña, no se descarta la participación de más individuos.
Es de recordar que la Fiscalía General del Estado mantiene activa, desde hace meses, una ficha de búsqueda oficial, ofreciendo una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información útil para localizar a “El Botox”. La ficha está disponible en el sitio oficial del organismo.