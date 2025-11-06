Fiscalía de Michoacán confirma identidad del asesino de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán

Durante una entrevista para Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el fiscal detalló que pruebas periciales, geolocalización y análisis de telefonía permitieron ubicar el lugar exacto donde se cometió el crimen, así como a los presuntos responsables. Las evidencias fueron suficientes para que el Poder Judicial emitiera nuevas órdenes de captura, entre ellas la que corresponde a este caso.

Según las investigaciones, el homicidio ocurrió el domingo 19 de octubre por la noche, aproximadamente doce horas antes de que el cuerpo del líder limonero fuera localizado dentro de una camioneta en el municipio de Apatzingán. La víctima presentaba heridas de bala y signos de violencia, lo que llevó a la apertura de una carpeta judicializada con datos de prueba contundentes.

El lugar del asesinato fue un rancho ubicado entre las comunidades de Cenobio Moreno y San José de los Plátanos, en una zona identificada por su compleja situación de seguridad. La Fiscalía recabó elementos hemáticos y marcas de rodada de vehículo que coinciden con la camioneta en la que fue hallado el cuerpo.