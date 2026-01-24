Fiscalía de Michoacán colabora en la detención de prófugo requerido por Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la coordinación binacional en materia de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) coadyuvó con autoridades de los Estados Unidos en la localización y detención de Kyle Wesley “N”, quien era requerido por su presunta participación en diversos delitos cometidos en ese país.

Derivado de un oficio de colaboración emitido por el Servicio de Marshals de los Estados Unidos, adscritos a la Ciudad de México, la FGE realizó labores de investigación que permitieron ubicar al investigado en el municipio de Hidalgo, donde fue asegurado conforme a los protocolos establecidos. El detenido se encuentra relacionado con la comisión de varios delitos, entre ellos abuso infantil.

El personal adscrito a la Dirección de Mandamientos Judiciales, en apoyo a la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la FGE, pondrá a disposición del Instituto Nacional de Migración a Kyle Wesley “N” con el fin de llevar a cabo el procedimiento correspondiente para su deportación y posterior entrega a la autoridad que lo reclama.

La FGE refrenda su compromiso de fortalecer la cooperación interinstitucional y binacional para combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona evada la acción de la justicia.

