Fiscalía de Guanajuato asume investigación por caso Agustín Solorio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El político michoacano Agustín Solorio Martínez, coordinador distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán y reportado como desaparecido desde el pasado 5 de diciembre, fue localizado sin vida durante la madrugada de este miércoles dentro de un vehículo abandonado en un tramo rural de la carretera Cerro Prieto-El Paraíso, en el municipio de Romita.

De acuerdo con el informe de la Dirección Municipal de Protección Civil, la alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a la 1:40 de la mañana, cuando se reportó un automóvil estacionado de forma irregular. Al trasladarse al sitio, la unidad PC-05 encontró un BMW negro detenido a la orilla del camino, sin placas visibles ni documentos.

En el asiento del conductor yacía un hombre inconsciente. Los rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde, las autoridades estatales corroboraron que se trataba de Solorio Martínez, de 47 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada en Morelia y motivó la emisión de una ficha de búsqueda, así como pronunciamientos de su partido.